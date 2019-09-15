ИА «Ореанда-Новости» Телеканал NBC News со ссылкой на источник, близкий к недавно уволенному советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону, сообщил, что глава государства Дональд Трамп незадолго до отставки предлагал рассмотреть вопрос о частичном снятии санкций против Ирана. При этом Болтон «дал президенту понять, что он категорически не согласен с этой идеей».

По сведениям журналистов телеканала, это произошло 9 сентября в ходе совещания в Овальном кабинете Белого дома. Указывается, что это был уже не первый раз, когда Трамп поддержал идею смягчения режима ограничений в отношении Тегерана.

До этого президент говорил о своём желании провести переговоры с лидерами Ирана. Он допускал, что это могло бы случиться сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Вплоть до настоящего времени договорённости о встрече не достигнуто.