ИА «Ореанда-Новости» Утром 20 мая в столице Армении Ереване граждане, поддерживающие премьер-министра Никола Пашиняна, приступили к блокировке входов в суды. В числе прочих учреждений заблокированы здания Конституционного суда, а также суда общей юрисдикции, который 18 мая принял решение об освобождении бывшего президента страны Роберта Кочаряна.

Накануне Пашинян обратился к гражданам с призывом 20 мая блокировать все входы и выходы зданий судов и ожидать его обращения в прямом эфире. В отношении решения суда об освобождении Кочаряна глава правительства заявил, что «в стране созревает второй и самый главный этап революции».

Ранее, 29 апреля, Генеральная прокуратура Армении утвердила обвинительное заключение по так называемому делу 1 марта в отношении экс-президента, бывшего вице-премьера Армена Геворгяна, бывшего генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова и экс-министра обороны Сейрана Оганяна. Дело было направлено в суд.