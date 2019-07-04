ИА «Ореанда-Новости» Апелляционный суд девятого округа США в городе Сан-Франциско (Калифорния) принял решение оставить в силе вынесенные ранее судебные акты, которые не позволяют выделить денежные средства из бюджета министерства обороны на строительство стены на границе с Мексикой для воспрепятствования незаконной миграции (речь идёт о сумме около 2,5 миллиарда долларов).

Соответствующие постановления федерального суда Северного округа штата Калифорния были вынесены в мае и июне 2019 года. Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в апелляционную инстанцию с ходатайством об отмене данных решений, в которых указывается на то, что Белый дом не вправе направить бюджетные средства Пентагона на возведение заграждения без согласия Конгресса.

В решении апелляционного суда подчёркивается, что все случаи расходования данных фондов должны быть санкционированы конгрессменами.