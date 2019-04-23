ИА «Ореанда-Новости». Импичмента президента Украины и возбуждения уголовного дела в отношении него требует судебная коллегия Окружного административного суда Киева. Информацию сообщила пресс-служба суда.

Представители судебной власти обратились в Высший совет правосудия с просьбой возбудить в отношении Порошенко уголовное дело и принять реальные меры для обеспечения их защиты. Судебная коллегия обвиняет Порошенко и главу Нацбанка Якова Смолия в произвольных и противоправных действиях. По мнению судей, Порошенко узурпирует судебную власть и пытается установить над ней тотальный контроль после того, как была признана незаконной национализация Приватбанка.

Ранее суд признал незаконной национализацию Приватбанка. Иск подал владелец банка бизнесмен Игорь Коломойский. Порошенко заявил, что возврат банка Коломойскому грозит стране экономическим кризисом и призвал ускорить переаттестацию судей, а СБУ и Гепрокуратуре изучить возможность возбуждения дела против судей.