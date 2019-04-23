ИА «Ореанда-Новости». Судья Окружного административного суда Киева обвинил Порошенко в бездействии и подал иск с требованием возместить моральный ущерб. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Судья Окружного административного суда Киева считает, что президент Украины Петр Порошенко бездействовал при обязательстве выдать указ о назначении судьи на должность. Таким образом судья лишился доплаты за выслугу лет. В связи с этим истец требует возместить материальный ущерб.

Слушание дела будет проходить в Кассационном административном суде Верховного суда. Имя судьи не сообщается.

В этот же день другие украинские судьи заявили о вмешательстве властей в их деятельность, посчитав, что правительство, в том числе президент Порошенко, хотят узурпировать судебную власть и установить над ней тотальный контроль. В связи с этим они попросили возбудить уголовное дело.