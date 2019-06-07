ИА «Ореанда-Новости» 7 июня Тереза Мэй сложит с себя полномочия лидера Консервативной партии, правящей в Великобритании. При этом она продолжит занимать пост премьер-министра страны до тех пор, пока партия не назначит её преемника.

Мэй заявила о решении уйти в отставку в конце мая, что было связано с невозможностью провести через парламент Великобритании сделку с Европейским союзом об условиях выхода страны из этой организации.

Через 3 дня после отставки лидера правящей партии стартует избирательная кампания кандидатов на освободившийся пост, которая продлится полтора месяца. Новый лидер партии тори будет определён не позднее 28 июля.