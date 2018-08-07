ИА «Ореанда-Новости». На Украине лидер политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко озвучила факт, который, по её мнению, удерживает экономическую ситуацию в стране в существующем состоянии. В своих речах она использовала выражение «на плаву». Также она раскритиковала действующие в стране власти, заявив, что их профиль – мыльные пузыри.



Юлия Тимошенко из «Батькивщины» рассказала о том, что сейчас экономическую ситуацию на Украине спасают лишь её жители – украинцы, которые работают не в стране, а за её пределами, в иностранных государствах, и перечисляют деньги родственникам на родину. Именно таким образом в бюджет Украины за прошедшие месяцы текущего года «упало» пять миллиардов евро.

«Это как раз та сила, которая держит национальную экономику на плаву», – написала Тимошенко на своей страничке в Facebook.

По мнению политика, это обычные люди, которые наперекор существующим «реформам» пытаются выжить и по-настоящему заботятся не только о своей семье, но и стране.

Кроме того, Тимошенко выразила критику в отношении действующего руководства на Украине, которое, по её словам, абсолютно не заботит положение дел в стране, и власти Украины тем делом могут только объяснять «что угодно чем угодно». Конкретных действия для улучшения ситуации в стране они не совершают.

Так, например, власти в Киеве могут объяснить плохие дороги в стране сдвигами грунта и особенностями ландшафта, инфляцию – жарой или дождями, коррупцию – несовершенством законов, а задержку пенсий – «разрывом платежей».

При этом Тимошенко считает, что сами представители власти с каждым разом живут всё лучше, а народ – хуже, по телевизору в новостях не отражается реальная картина в стране. Эти вещи руководство государства объяснить не может.

– Единственное, что они никак не могут объяснить, — почему самой власти живется все лучше и лучше, а людям — все хуже и хуже. Почему по телевизору все хорошо, а в холодильниках — не очень, — казала Юлия Тимошенко.

При этом политик предложила местным властям самим съездить на заработки в другую страну.

– Как раз на днях видела новость, что в Польше прошел фестиваль мыльных пузырей. Это как раз украинская правительственная специфика. Думаю, наша власть привезла бы оттуда золотые медали, — написала лидер «Батькивщины» в своём Facebook.