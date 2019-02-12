ИА «Ореанда-Новости». На Украине проходит предвыборная гонка кандидатов на пост президента страны. Одна из участников гонки Юлия Тимошенко в своём выступлении проинформировала, что в случае занятия ей поста президента, намерена заняться вопросом возвращения в состав Украины потерянных территорий – Крыма и Донбасса.

Об этом свидетельствует опубликованная на сайте партии «Батькивщина» (Юлия Тимошенко является её главой)» части выступления. Тимошенко во время выступления, которое состоялось в городе Самборе, сообщает, что в случае её победы на президентских выборах, она для возвращения этих территорий намерена начать переговоры в Будапештском формате. Но для этого необходимо сразу же «прекратить игры по переговорам с террористами». Тимошенко сообщила, что в случае избрания себя президентом она будет продвигать вступление Украины в НАТО в контексте Будапештского меморандума.

​«Нам следует немедленно начать переговоры в Будапештском формате, чтобы вернуть мир, Крым и Донбасс», — цитирует слова лидера партия «Батькивщина».

Кандидат на пост президента Украины отметила, что речь пойдёт не о простом возращении территорий, но и о реинтеграции живущих там людей. Она сообщила, что этим людям необходимо показать, что они являются частью общей семьи и нации украинцев.

Во время выступления Юлия Тимошенко также сообщила, что новое правительство при её главенствовании будет настаивать на выполнении гарантии, которые давали ранее Украине страны Будапештского меморандума. С её слов, во время подписания этого меморандума, Украине необходимо было одновременно вступить в НАТО.

На данный момент путь в НАТО Украине закрыт, так как страна имеет проблемы с территориальной целостностью. Однако о намерении вернуть эти территории власти Украины озвучивали не единожды.



Напомним, выборы президента на Украине намечены на 31 марта. Сейчас лидерами являются Юлия Тимошенко, актёр Владимир Зеленский и президент Пётр Порошенко.



9 февраля неизвестные пытались сорвать выступления Тимошенко в городе Белая Площадь – в толпу бросили дымовые шашки и поступил звонок о минировании автомобиля за сценой. Задержали шестерых, автомобиль эвакуировали и проверили. В партии Тимошенко уверены, что это были попытки СБУ сорвать мероприятие.