ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter любопытный видеоматериал. Из него следует, что политик был бы не против оставаться на занимаемом им посту вечно.

В видеоролике на обложке журнала The Time сообщается о победе Трампа на выборах президента 2024 года. Затем указания на годы меняются: 2028-й, 2032-й и так далее. После 90-тысячного года от Рождества Христова появляется исчерпывающая надпись: «Трамп навсегда».

18 июня Трамп официально объявил о намерении переизбраться на второй срок в 2020 году. В избирательную кампанию уже включились более двух десятков кандидатов от Демократической партии.

В соответствии с результатами опроса, который был проведён по заказу телеканала Fox News, главному конкуренту действующего главы государства – бывшему вице-президенту Джо Байдену – готовы отдать голоса 49 % избирателей. За Трампа высказались 39 % респондентов.