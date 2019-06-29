ИА «Ореанда-Новости» Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров на саммите «Большой двадцатки» в Осаке пришли к соглашению о возобновлении торговых переговоров и об отказе от введения новых пошлин.

Центральное телевидение Китая сообщило, что главы двух государств решили возобновить проведение торгово-экономических консультаций «на основе принципов равенства и взаимного уважения».

Американский президент назвал встречу с китайским лидером, которая продолжалась около 1 часа 20 минут, «великолепной». По мнению Трампа, теперь две державы вновь находятся «на правильном пути».