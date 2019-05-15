ИА «Ореанда-Новости» По данным информационного агентства Reuters, президент США Дональд Трамп намерен издать указ о запрете использования американскими предприятиями иностранного телекоммуникационного оборудования, которые несут риск для безопасности государства.

Сообщается, что в указе не названы конкретные компании, но есть мнение, что документ направлен в первую очередь против китайского производителя Huawei. Белый дом не раз обвинял эту компанию в сотрудничестве со спецслужбами Китая.

Власти Вашингтона призывают другие государства отказаться от сотрудничества с Huawei в отношении оборудования, поддерживающего технологию 5G. В самой Америке уже действует документ, запрещающий правительственным организациям применять оборудование этой и ещё одной китайской фирмы – ZTE Corp.