ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп заявил, что он не может представить использование «потолка» государственного долга в качестве инструмента для переговоров о заключении сделки в Конгрессе.

Политик подчеркнул, что это относится к неограниченному кругу лиц, и назвал кредитный рейтинг «священным». Трамп высказал надежду на то, что сделка с Конгрессом завершится увеличением лимита государственного долга, однако не изложил подробности переговоров.

На прошлой неделе министр финансов США Стивен Мнучин направил в национальный парламент письма с уведомлением, что, если Конгресс не примет решение о повышении «потолка» государственного долга до августа, у правительства могут закончиться средства уже в начале сентября.

Внешний долг США поставил очередной рекорд в феврале, достигнув суммы в 22,01 триллиона долларов. В бытность Трампа главой государства он вырос на 2 триллиона, несмотря на то что в 2016 году он обещал полностью выплатить его в течение 8 лет, то есть двух президентских сроков.