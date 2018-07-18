ИА «Ореанда-Новости». Американский президент Дональд Трамп поддержал выводы разведывательного сообщества Соединённых Штатов относительно того, что российская сторона вмешивалась в выборы президента США два года назад. Но лидер Америки не согласился с тем, что вмешательство повлияло на исход голосование.



Об этом глава Белого дома заявил во вторник, 17 июля, перед встречей с представителями Конгресса Соединённых Штатов. Американский президент отметил, что всегда поддерживал разведывательные ведомства. Дональд Трамп призвал представителей ведомства смотреть на вещи реально, указывая на то, что никакого сговора с российской стороной не было.



Об этом глава Белого дома заявил во вторник, 17 июля, перед встречей с представителями Конгресса Соединённых Штатов. Американский президент отметил, что всегда поддерживал разведывательные ведомства. Дональд Трамп призвал представителей ведомства смотреть на вещи реально, указывая на то, что никакого сговора с российской стороной не было.

Лидер Америки заявил, что Белым домом будут предотвращаться любые оказать влияние на исход промежуточных выборов в Конгресс США, которые запланированы на ноябрь.



Дональд Трамп отметил, что администрацией президента приложены решительные усилия, направленные на предотвращения попыток вмешательства. Он пообещал, что Белый дом сделает всё, чтобы помешать россиянам вмешаться в будущие выборы.





Отметим, ранее в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, которые прошли 16 июля в Хельсинки, президент США утверждал, что не видит причин для вмешательства российской стороны в избирательный процесс в Америке. Однако 17 июля Дональд Трамп, отвечая на вопросы американских журналистов, отметил, что его высказывания были неправильно поняты, и теперь он видит необходимость во внесении определённых пояснений.





Несмотря на это, американский лидер признался, что остался доволен встречей с президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что переговоры на территории столицы Финляндии положили начало нормализации отношений двух государств. Дональд Трамп указал на то, что ещё несколько дней назад между США и Российской Федерацией отношения были хуже, чем когда-либо, однако после саммита в Хельсинки они значительно улучшились. Лидер США признаётся, что всегда хотел ладить с другими странами - это “позитивная вещь по соображениям сохранения стратегической стабильности”.





Американский президент выразил надежду на будущие встречи с лидером РФ Владимиром Путиным, так как считает диалог Вашингтона с Москвой “очень важным и полезным”.