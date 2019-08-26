ИА «Ореанда-Новости» Газета The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что президент США Дональд Трамп на саммите «Большой семёрки» во французском Биаррице поссорился со своими коллегами, отстаивая идею возвращения России членства в международном клубе.

По сведениям издания, 24 августа на ужине с участием лидеров «семёрки» Трамп настаивал на необходимости принятия данного решения, отвергая возражения других политиков.

Инициативу президента США поддержал лишь премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который вскоре отправится в отставку. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ занял нейтральную позицию. Прочие участники мероприятия выступили против.

Как рассказал один из собеседников The Guardian, после этого «обстановка начала накаляться». Большинство политиков указывали на то, что «Большая семёрка» – это «семья, клуб, сообщество либеральных демократий» и что Россия не разделяет их общие ценности.