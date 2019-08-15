ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп предложил председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину провести переговоры о ситуации в Гонконге, где уже на протяжении нескольких месяцев продолжаются массовые протесты из-за законопроекта о выдаче преступников властям материкового Китая.

«Я знаю президента Китая Си очень хорошо. Он прекрасный лидер, который очень уважает свой народ. Он также хорош в «жёстком деле». У меня нет ни малейших сомнений, что если президент Си хочет быстро и гуманно решить гонконгскую проблему, то он может это сделать. Личная встреча?» – написал американский лидер на свой странице в Twitter.

Ранее стало известно, что Китай перебрасывает войска к границе специального административного района Гонконг.

Позднее появилась информация о том, что Пекин запретил заход в порт Гонконга двум военным судам США.