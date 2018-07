ИА «Ореанда-Новости». Президент США Дональд Трамп попросил советника по нацбезопасности Джона Болтона пригласить Владимира Путина посетить Вашингтон осенью. Когда эту новость услышал от журналистов глава национальной разведки США Дэниэл Коутс, он рассмеялся и попросил повторить новость ещё раз. После Коутс сказал, что это будет «особенная» встреча.



Пресс-секретарь президента штатов Сара Сандерс рассказала о том, что Дональд Трамп поручил Болтону пригласить российского президента Владимира Путина в Вашингтон этой осенью. Также Сандерс уточнила, что обсуждение этого вопроса уже ведётся.

Со слов пресс-секретаря, Трамп согласился в Хельсинки продолжить начатый диалог между советами безопасности двух стран.

До этого Трамп уже сообщал о том, что ждёт с нетерпением ожидает следующей встречи с Владимиром Путиным, на которой он надеется обсудить вопросы экономического сотрудничества, безопасности Израиля, противодействия терроризму, тему ядерного разоружения, ситуацию с Украиной, мир на Ближнем Востоке, Северную Корею.

Однако новость о том, что Трамп приглашает Путина в Вашингтон, удивила и насмешила Дэниэла Коутса, который является главой национальной разведки в США. Эту информацию он впервые услышал во время интервью на форуме по безопасности в Аспене от журналиста телеканала NBC News.

Услышав это, Коутс рассмеялся и попросил журналистку перечитать:

– Повторите, правильно ли я вас расслышал? – сказал он.

– Хорошо, это будет нечто особенное, – отреагировал он, когда журналист повторила сказанное.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялся саммит, где Трамп и Путин около четырёх часов беседовали, включая разговор тет-а-тет. После главы государств сообщили, что встреча получилась положительная – стороны обсудили весь спектр двусторонних отношений и международную повестку. А со слов Владимира Путина, в некоторых вопросах достигли практических договоренностей, например, было решено сотрудничать в вопросах безопасности.

Однако сам саммит и его результаты вызвали волну критики со стороны политических оппонентов Трампа.







WATCH: Director of Nat'l Intelligence Coats reacts when @mitchellreports informs him that the Trump administration is planning to invite President Putin to the White House:



"Say that again? Did I hear you? Did I hear you? Okay. That's going to be special." pic.twitter.com/jumaJsTDL1