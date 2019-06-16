ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Twitter назвал мэра Лондона Садика Хана «катастрофой». Хозяин Белого дома добавил при этом, что «дальше будет только хуже» и посоветовал гражданам как можно скорее избрать нового главу британской столицы.

Поводом для столь резкого заявления стало сообщение о том, что в течение суток в Лондоне были убиты три человека и ещё трое получили ранения.

В начале июня Хан выступил против посещения Великобритании Трампом. Мэр Лондона сказал, что Великобритания и США, безусловно, должны поддерживать хорошие отношения, однако многое в политике американского президента противоречит ценностям Соединённого Королевства. В ответ Трамп назвал деятельность Хана на посту главы города ужасной и порекомендовал ему «сфокусировать внимание на преступности».