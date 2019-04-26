ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что США, Россия и Китай должны избавиться от ядерного оружия. Он упомянул, что оценил усилия своего российского коллеги Владимира Путина в помощи Вашингтону в отношении урегулирования вопроса с Северной Кореей, и в связи с этим заявил, что «мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него».

Администрация американского президента ведёт переговоры с министерствами о разработке различных вариантов нового договора с участием и российской и китайской сторон. Стало известно, что подразумевается включение в соглашение всех видов ядерных вооружений.

Прежде ни один из лидеров США не выступал с подобными инициативами.