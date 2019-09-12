ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп, комментируя недавнее увольнение своего советника по национальной безопасности Джона Болтона, заявил, что замысел взаимодействовать с КНДР в соответствии с ливийской моделью был ошибочным.

«Джон – человек, с которым у меня были хорошие отношения. Но он сделал некоторые ошибки. Он предлагал действовать с Северной Кореей, как с Ливией. Не очень хорошее заявление, если учитывать, что произошло с Каддафи (погибший премьер-министр Ливии Муаммар Каддафи. – Ред.)», – сказал Трамп представителям СМИ, добавив, что его бывший советник – «очень жёсткий парень».

Хозяин Белого дома также заявил, что он не винит лидера КНДР Ким Чен Ына за то, что тот не соглашался взаимодействовать с Болтоном.