19.07.2018, 22:05
Трамп с нетерпением ждёт новой встречи с Путиным
ИА «Ореанда-Новости». Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп разместил в своём Twitter-аккаунте сообщение о том, что переговоры с главой Российской Федерации Владимиром Путиным были успешными и прошли на “высшем уровне”, и он “с нетерпением ожидает новой встречи”, чтобы начать постепенную реализацию договоренностей, которых они достигли.
Американский президент утверждает, что в ходе переговоров, которые состоялись в Хельсинки 16 июля, поднимались следующие темы: противодействие терроризму, безопасность на территории Израиля, распространение ядерного оружия, кибератаки, торговля, ситуация на Украине, мир на Ближнем Востоке и многие другие. Дональд Трамп утверждает, у каждой проблемы есть множество решений.
Политологом Иваном Мезюхо было прокомментировано желание лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа повторить встречу с главой РФ Владимиром Путиным. По его словам, российская сторона всегда поддерживала идею о налаживании контактов с Америкой, однако Вашингтоном во многим вопросам занята антироссийская позиция.
Эксперт считает, что встреча руководителей двух государств продемонстрировала, что лидер США не является в полной мере субъектом политики. По словам Ивана Мезюхо, американский президент ограничен в своём политическом маневре позицией конгресса Соединённых Штатов Америки.
Также у Дональда Трампа сложились сложные отношения с его командой и Республиканской партией. Это служит причиной того, что глава Белого дома, как правило, не отвечает в полное мере за то, что им сказано, утверждает политолог. По словам Ивана Мезюхо, этим же можно объяснить и то, что Дональд Трамп пытался отказаться от слов, которые произносил в ходе переговоров с Владимиром Путиным в столице Финляндии. Но для обеих держав выгодно, чтобы главы Соединённых Штатов и Российской Федерации вели диалоги регулярно, так как любая попытка наладить контакт гораздо лучше, чем “язык вражды”, добавляет эксперт.
Эксперт считает, что встреча руководителей двух государств продемонстрировала, что лидер США не является в полной мере субъектом политики. По словам Ивана Мезюхо, американский президент ограничен в своём политическом маневре позицией конгресса Соединённых Штатов Америки.
Также у Дональда Трампа сложились сложные отношения с его командой и Республиканской партией. Это служит причиной того, что глава Белого дома, как правило, не отвечает в полное мере за то, что им сказано, утверждает политолог. По словам Ивана Мезюхо, этим же можно объяснить и то, что Дональд Трамп пытался отказаться от слов, которые произносил в ходе переговоров с Владимиром Путиным в столице Финляндии. Но для обеих держав выгодно, чтобы главы Соединённых Штатов и Российской Федерации вели диалоги регулярно, так как любая попытка наладить контакт гораздо лучше, чем “язык вражды”, добавляет эксперт.
Напомним, в ходе переговоров в Хельсинки, которые проходили в Президентском дворце 16 июля, главой РФ Владимиром Путиным в очередной раз были отвергнуты обвинения о вмешательстве российской стороны в президентские выборы США. На это американский лидер ответил, что расследование “вмешательстве” испортило отношения двух государств и, вероятно, было “специально подстроено”. Однако на следующий день, общаясь с представители американских средств массовой информации, Дональд Трамп заявил, что поддерживает выводы американской разведки относительно вмешательства российской стороны в президентские выборы США, но пояснил, что никакого сговора у него с Москвой не было. Также лидером Соединённых Штатов было сказано, что Белый дом приложит все усилия, чтобы не позволить российской стороне вмешаться в выборы конгресса США, которые пройдут осенью текущего года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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