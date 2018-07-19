ИА «Ореанда-Новости». Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп разместил в своём Twitter-аккаунте сообщение о том, что переговоры с главой Российской Федерации Владимиром Путиным были успешными и прошли на “высшем уровне”, и он “с нетерпением ожидает новой встречи”, чтобы начать постепенную реализацию договоренностей, которых они достигли.





Американский президент утверждает, что в ходе переговоров, которые состоялись в Хельсинки 16 июля, поднимались следующие темы: противодействие терроризму, безопасность на территории Израиля, распространение ядерного оружия, ​кибератаки, торговля, ситуация на Украине, мир на Ближнем Востоке и многие другие. Дональд Трамп утверждает, у каждой проблемы есть множество решений.





Политологом Иваном Мезюхо было прокомментировано желание лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа повторить встречу с главой РФ Владимиром Путиным. По его словам, российская сторона всегда поддерживала идею о налаживании контактов с Америкой, однако Вашингтоном во многим вопросам занята антироссийская позиция.



Эксперт считает, что встреча руководителей двух государств продемонстрировала, что лидер США не является в полной мере субъектом политики. По словам Ивана Мезюхо, американский президент ограничен в своём политическом маневре позицией конгресса Соединённых Штатов Америки.



Также у Дональда Трампа сложились сложные отношения с его командой и Республиканской партией. Это служит причиной того, что глава Белого дома, как правило, не отвечает в полное мере за то, что им сказано, утверждает политолог. По словам Ивана Мезюхо, этим же можно объяснить и то, что Дональд Трамп пытался отказаться от слов, которые произносил в ходе переговоров с Владимиром Путиным в столице Финляндии. Но для обеих держав выгодно, чтобы главы Соединённых Штатов и Российской Федерации вели диалоги регулярно, так как любая попытка наладить контакт гораздо лучше, чем “язык вражды”, добавляет эксперт.





Напомним, в ходе переговоров в Хельсинки, которые проходили в Президентском дворце 16 июля, главой РФ Владимиром Путиным в очередной раз были отвергнуты обвинения о вмешательстве российской стороны в президентские выборы США. На это американский лидер ответил, что расследование “вмешательстве” испортило отношения двух государств и, вероятно, было “специально подстроено”. Однако на следующий день, общаясь с представители американских средств массовой информации, Дональд Трамп заявил, что поддерживает выводы американской разведки относительно вмешательства российской стороны в президентские выборы США, но пояснил, что никакого сговора у него с Москвой не было. Также лидером Соединённых Штатов было сказано, что Белый дом приложит все усилия, чтобы не позволить российской стороне вмешаться в выборы конгресса США, которые пройдут осенью текущего года.