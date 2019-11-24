ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп сообщил, что начатую Демократической партией процедуру его импичмента не поддерживают три четверти граждан страны. «Теперь опросы показали очень серьезное несогласие с импичментом, особенно в колеблющихся штатах. 75 % против 25 %. Спасибо вам!» – написал глава государства на своей странице в Twitter.

Палата представителей США (большинство в ней составляют именно демократы) инициировала процесс импичмента 25 сентября. Поводом для этого стали телефонные переговоры Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля. Средства массовой информации писали, что Трамп призвал Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, соперника действующего президента на выборах 2020 года. Спикер нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси заявила, что Трамп оказывал на Зеленского давление, что является актом злоупотребления властью. Впоследствии вашингтонская администрация опубликовала стенограмму разговора двух политиков.