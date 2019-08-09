ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп назвал имя будущего главы Национальной разведки. Им станет Джозеф Магуир. «Рад сообщить вам, что уважаемый Джозеф Магуир, нынешний директор Национального центра по борьбе с терроризмом, будет назван исполняющим обязанности директора Национальной разведки 15 августа», – написал президент на своей странице в Twitter.

Глава государства отметил, что у адмирала Магуира, который до 2010 года служил в военном флоте, прекрасный послужной список. «Он командовал на всех уровнях, в том числе в Управлении специальных морских операций. Он также был научным сотрудником в Гарвардском университете в сфере национальной безопасности. Не сомневаюсь, он прекрасно справится!» – написал Трамп.

Президент был недоволен его позицией в отношении руководства России и Северной Кореи. Первоначально хозяин Белого дома собирался назначить на этот пост члена Конгресса Джона Рэтклиффа, но тот отказался.