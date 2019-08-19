ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры представителей Белого дома со сторонниками афганской экстремистской организации «Талибан» (запрещена в России) проходят успешно. Глава государства отметил, что американские политики провели «очень хорошие дискуссии» как с «Талибаном», так и с правительством Афганистана.

Трамп также проинформировал, что численность американских военных на территории Афганистана уменьшена и теперь составляет 13 тысяч человек. В дальнейшем она ещё несколько снизится, а затем в Вашингтоне будет принято решение, «оставаться дальше или нет». «Честно говоря, я думаю, что в любом случае очень важно, чтобы мы продолжили сбор разведданных там, потому что это своего рода укрытие, из которого можно нанести удар по нам», – заявил Трамп, упомянув о террористической атаке в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.