ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп заявил, что финансовую помощь Украине должны оказывать в первую очередь страны Европейского союза, а не Америка.

«Я настаиваю на том, что Европа тоже должна выделять деньги Украине. Почему только США выделяют средства?» – сказал политик журналистам на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Американский лидер заверил, что США прекратят выделять средства на финансовую поддержку Украины до тех пор, пока Германия, Франция и другие европейские государства не увеличат объёмы такой помощи.

Ранее Трамп распорядился временно заблокировать выделение военной помощи Киеву в размере около 400 миллионов долларов в связи с высоким уровнем коррупции на Украине.