ИА «Ореанда-Новости». Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук заявила, что ЦИК будет делать всё необходимое, если примут законное решение провести в стране досрочные выборы в парламент.

Как заявила глава комиссии ЦИК Татьяна Слипачук во вторник н бриффингеа, в пределах своих полномочий комиссия сделает всё возможное для проведения избирательного процесса парламентских выборов.

Также сегодня на брифинге Слипачук официально назвала итоги президентских выборов, заявив, что Владимир Зеленский победил и станет новым президентом страны. Информации о дате его инаугурации пока не сообщалась, однако в штабе политика, лидера партии «Слуга народа», уже заявили, что ждут этого события.