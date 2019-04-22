ИА «Ореанда-Новости». ЦИК Украины обнародовал данные результатов президентских выборов после обработки 90,25% протоколов. Побеждает Владимир Зеленский с результатом 73,18% голосов, за действующего президента Петра Порошенко проголосовали 24,49% избирателей.

Ранее ни один из президентов Украины не набирал такую поддержку со стороны граждан страны. По данным ЦИК, Зеленский лидирует во всех областях за исключением Львовской, где за Порошенко проголосовали 63,12% избирателей, 34,13% отдали голоса в пользу Зеленского.

Первый тур выборов состоялся 31 марта, второй – 21 апреля. В ЦИК Украины сообщили, что нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, зафиксировано не было. Об этом также проинформировали в МВД Украины.