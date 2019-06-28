ИА «Ореанда-Новости» Глава Европейского совета Дональд Туск высказался по поводу мнения президента России Владимира Путина, который заявил, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.

Европейский политик категорически не согласен с этим. Он сказал, что конец либеральной демократии означает конец свободы, прав человека и верховенства закона. Туск указал на то, что действительно изжили себя авторитаризм, культ личности и власть олигархов, «даже если иногда они могут показаться эффективными».

Путин высказался о либерализме в интервью газете Financial Times. Говоря о крахе данной идеи, он отметил, что в странах Запада уже признали, что «некоторые её элементы просто нереалистичны», что в западных странах утеряна связь между властями и гражданами. При этом Путин добавил, что либерализм имеет право на существование, однако «не надо думать, что у него есть право быть абсолютно доминирующим фактором».