ИА «Ореанда-Новости». Украинское Министерство юстиции рассматривает инициативу по подаче новых исков против Российской Федерации в международные суды. О данной возможности заявил министр Украины Денис Малюська в интервью «Главком».

По словам главы ведомства, в настоящее время рано раскрывать подробности инициативы и сущность самих исков, поскольку Министерство проводит работу над сбором необходимых доказательств и обоснований для суда. В интервью министр отметил, что результаты работы будут сюрпризом.

В настоящее время в международных судах находятся и рассматриваются несколько исков от организаций Украины. В частности, иск в суд на Россию подали компании "Нафтогаз" и "Укрнафта".