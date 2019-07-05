ИА «Ореанда-Новости» Посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк во время пребывания на архипелаге Шпицберген заявил, что представляемое им государство «может стать арктическим игроком».

«Сейчас Украина не участвует в арктической деятельности. Но мы начинаем думать, что страна может стать арктическим игроком», – сказал Яцюк. Дипломат отметил, что одной из целей его посещения было подтверждение намерений Киева активизировать сотрудничество с Осло по вопросам, связанным с Арктикой. Яцюк сказал, что в последнее время государства укрепили связи «как в политике, так и в сфере экономики и гуманитарной помощи».

Вопрос об участии Украины в освоении Арктики был затронут ещё в 2017 году премьер-министром Владимиром Гройсманом во время его поездки в Канаду. Тогда он заявил, что Киев мог бы наладить сотрудничество с Оттавой в данной сфере.