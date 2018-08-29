ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ Новые санкции придуманы Украиной по причине строительства Крымского моста. Предполагается, что меры пресечения затронут 19 организайций, в том числе компанию «Стройгазмонтаж» которая принадлежит Ротенбергу.

В ближайшее время санкции должны получить утверждение Советом безопасности и обороны Украины.

Следует подчеркнуть, что проект касается ограничений для строительных компаний ведущих работы на Крымском мосту. Полный список организаций еще ожидает утверждения. Согласно первоначальной информации: санкция подвергнуться 19 юридических лиц зерегистрированных на территории РФ. В официальном заявлении фигурируют только пять компаний: «Стройгазмонтаж» и дочерняя структура - « Мостотрест», а так же «СГМ-Мост», «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», «Портгидробут».

Данную информацию предоставило Министерство Украины которое занимается рассмотрение вопросов временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Следует напомнить, что сооружение Крымского моста украинское ведомство до сих пор называет «незаконным». Таким образом, компании, которые участвуют либо участвовали в сооружение данного проекта можно считать стратегически опасными объектами, подчеркивают в Правительстве Украины



При этом организация «Стройгазмонтаж» является генеральным подрядчиком осуществляющим строительство Крымского моста. Заказчик работ – это предприятие «Упрдор «Тамань». Её официальный представитель – Алина Черноиванова – утверждает, что подобные санкции властей Украины никаким образом не может повлиять на выполнение работ качественно и в срок.



Компания «СГМ-Мост» определяется как управляющая проектом по строительству моста. «Институт Гипростроймост» являлось проектировщиком. Предприятие «Мостотрест» было определено как субподрядчик строительства объекта.

Ранее, в средства массовой информации поступала информация о том, что под действие санкций могут попасть не только юридические лица, но и физические: руководители предприятий и т.д. Новое сообщение никак не затрагивает данный ограничения.



Ранее Европейский Союз утвердил санкции против шести строительных компаний, осуществляющих работы на Крымском мосту. В этот список попали следующие организации: «Мостотрест», «Стройгазмонтаж» и «СГМ-мост», «Гипростроймост», а также Судостроительный завод «Залив» и подрядчик строительства трассы «Таврида» — АО «ВАД». Европейские санкции вступили в силу в конце июля.