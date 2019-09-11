ИА «Ореанда-Новости» Газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на источники в министерстве иностранных дел РФ и в других государственных органах, занимающихся украинским вопросом, что Киев взял паузу в процессе расторжения двусторонних соглашений с Москвой.

Сам процесс отмежевания от России начала администрация прежнего президента Украины Петра Порошенко. Осенью 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин после выхода из ряда двусторонних договоров объявил о планах расторгнуть ещё 40 соглашений. Теперь же украинские власти перестали направлять в Россию уведомления о расторжении соглашений, и намерения Климкина, таким образом, в настоящее время не реализуются. Как сказал один из собеседников «Коммерсанта», «возможно, что-то ещё и пустили под нож, но нас об этом в известность не ставили».

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что пауза в денонсации договоров привлекла внимание дипломатов, однако высказали предположение о том, что это может объясняться тем, что новая украинская администрация пока сильно загружена кадровыми вопросами и расторжение соглашений с Москвой отошло на второй план.