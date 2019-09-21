ИА «Ореанда-Новости» Депутат Верховной рады Украины, член политической партии «Слуга народа» Богдан Яремко сообщил через Facebook, что киевская делегация отказалась от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдёт в период с 30 сентября по 4 октября.

«Не имея другой возможности реагировать на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с откровенным игнорированием интересов, Украина пока воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию», – сказано в сообщении парламентария, который добавил, что данное решение поддержало большинство фракций, представленных в национальном парламенте. По словам политика, на данном этапе украинская делегация намерена заняться разработкой «плана возвращения доверия к ПАСЕ», который подлежит обсуждению с другими членами Совета Европы.