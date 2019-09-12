ИА «Ореанда-Новости» Министерство иностранных дел Украины потребовало от посла Чехии Радека Матулы объяснений в связи со встречей чешского президента Милоша Земана с представителями Всемирного совета подкарпатских русинов.

Посол был вызван в МИД. «Чешский дипломат отрицал любые призывы со стороны Чехии по русинской автономии в Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ», – сказано в сообщении внешнеполитического ведомства. Дипломаты добавили, что Чехия подготовит официальное заявление и пообещали и в дальнейшем «решительно реагировать» на попытки поставить под сомнение целостность и суверенитет государства.

Ранее стало известно, что Земан принял делегацию русинов из семи человек, которые выступают за признание национальности русинов и автономию Закарпатской области в составе Украины. По данным газеты Denik N, президент Чехии пообещал выступить в качестве посредника и обсудить данный вопрос с украинским лидером Владимиром Зеленским.