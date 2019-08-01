ИА «Ореанда-Новости» Член украинской политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Александр Колтунович заявил в телевизионном эфире, что в других государствах могут высмеять тот факт, что избранные депутаты Верховной рады уехали на учёбу, вместо того чтобы выполнять свои непосредственные обязанности.

28 июля депутатов от пропрезидентской партии «Слуга народа» отправили в город Трускавец (Львовская область), чтобы они прошли недельные курсы, организованные Киевской школой экономики.

Комментируя данный факт, Колтунович заявил следующее: «Я за то, что необходимо учиться на протяжении всей жизни. […] Но если говорить серьёзно… то, что мы видим в Трускавце, больше похоже на шоу или реалити-шоу. Но никак не серьёзный парламент. Я хочу сказать самое главное: нет проблем в Украине, которые невозможно решить. Но ими необходимо заниматься и решать уже сегодня, потому что завтра может быть поздно».