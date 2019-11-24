ИА «Ореанда-Новости» Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Балицкий заявил в эфире YouTube-канала InterVizor, что киевским властям никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, поскольку жители этих регионов ненавидят убивавших их политиков.

Балицкий критически высказался о государственном перевороте в 2014 году, который в определённых кругах называют «революцией достоинства». «Про какое достоинство вы говорите? О том, что мы воюем в своей стране и убиваем друг друга? Снаряду всё равно, кого убивать, – он летит и попадает в девочку с портфельчиком или в сепаратиста», – сказал экс-депутат, подчеркнув, что те люди, которых власть считает сепаратистами, – тоже украинцы.

По мнению Балицкого, после переворота Киев «ходит по Европе без штанов и попрошайничает».

«К нам не вернётся Крым. Ни Крым, ни Донбасс не вернутся», – резюмировал политик. «Они нас ненавидят. После того, как их убивали, как к ним летели украинские снаряды… они к нам не вернутся», – уверен Балицкий.

Он порекомендовал забыть о потерянных территориях и призвал «оформить это мероприятие» законодательно. «Всё остальное – это обман и разговоры для того, чтобы максимально подвести нас к тому, что у вас в холодильнике нет хлеба – это нормально», – сделал вывод политик.