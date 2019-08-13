ИА «Ореанда-Новости» Специалист Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв заявил, что идеология либертарианства, о приверженности которой заявили в пропрезидентской политической партии «Слуга народа», предполагает, что государство не берёт на себя социальные обязательства.

«Определение «либертарианство» применительно к идеологии партии Зеленского – это отнюдь не фигура речи. Что такое либертарианство? Это, по сути, правый анархизм», – сказал политолог. Богатырёв отметил, что уже поступили предложения отменить бесплатное высшее образование и ввести частично платное обучение в школах, были заявления, касающиеся страховой медицины, «по сути, платной».

Эксперт заключил, что, последовав по этому курсу, Украина может стать государством без социальных обязательств, «которому мы будем платить всё те же большие налоги».