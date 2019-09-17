17.09.2019, 15:06
Украинский суд наложил арест на завод, являющийся одним из главных активов Порошенко
ИА «Ореанда-Новости» Печерский районный суд города Киева принял решение об аресте имущества и корпоративных прав завода «Кузница на Рыбальском», который является одним из крупнейших активов бывшего президента Украины Петра Порошенко.Юрист Андрей Портнов, который в бытность президентом Виктора Януковича занимал пост заместителя главы его администрации, сообщил, что арест наложен в рамках производства по уголовному делу, которое было открыто на основании его заявления об отмывании преступных доходов и уклонения от налогообложения. По данному делу наряду с Порошенко проходит украинский предприниматель Сергей Тигипко. В отношении данного дела есть данные, что Порошенко фиктивно продал завод Тигипко в целях уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путём.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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