ИА «Ореанда-Новости» Печерский районный суд города Киева принял решение об аресте имущества и корпоративных прав завода «Кузница на Рыбальском», который является одним из крупнейших активов бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Юрист Андрей Портнов, который в бытность президентом Виктора Януковича занимал пост заместителя главы его администрации, сообщил, что. По данному делу наряду с Порошенко проходит украинский предприниматель Сергей Тигипко. В отношении данного дела есть данные, что Порошенко фиктивно продал завод Тигипко в целях уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путём.