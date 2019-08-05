ИА «Ореанда-Новости» Окружной административный суд города Киева рассмотрит иск Коммунистической партии Украины (КПУ) к министерству юстиции об отмене приказа, согласно которому данное движение попадает в сферу действия закона о декоммунизации. Пресс-служба суда сообщила, что дело будет рассматриваться в соответствии с процедурой упрощённого искового производства без вызова сторон.

Деятельность партии была запрещена на территории Украины по решению суда ещё в 2015 году, однако процесс обжалования данного решения до сих пор не завершён, поэтому запрет пока не вступил в силу. Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов» 2015 года запрещает пропаганду символики СССР, в том числе предписывает переименовать населённые пункты и улицы, названных в честь советских политиков. Данный документ вызвал широкий общественный резонанс, поскольку в нём недостаточно чётко регламентирована сфера его применения.