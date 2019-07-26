ИА «Ореанда-Новости» Центральная избирательная комиссия Украины завершила подсчёт голосов на выборах в Верховную раду.

Политическая партия «Слуга народа», которую президент страны Владимир Зеленский учредил в 2016 году, набрала 43,16 % голосов. Второе место заняло движение «Оппозиционная платформа – за жизнь», за неё проголосовали 13,05 % избирателей. «Батькивщину» Юлии Тимошенко поддержали 8,18 % украинцев. «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко заручилась поддержкой 8,10 % избирателей. Созданная лидером группы «Океан Эльзы» Святославом Вакарчуком в мае 2019 года партия «Голос» получила 5,82 %.

Остальные партии не прошли 5-процентный барьер и не будут представлены в парламенте.