ИА «Ореанда-Новости».Правительство Украины ужесточило условия въезда в Россию для своих граждан. Правила вступят в законную силу уже в это воскресенье, 1 марта.

Для того, чтобы пересечь границу с Россией, теперь гражданам Украины на выезде из страны придется предъявить загранпаспорт. При этом въехать на её территорию из РФ можно по-прежнему без него, необходим только внутренний паспорт или свидетельство о рождении.

О решении принять подобные меры по ужесточению выезда из страны правительство Украины объявило ещё в декабре прошлого года. Причиной введения новых правил названа возможная угроза безопасности со стороны России.