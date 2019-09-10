ИА «Ореанда-Новости» Официальный представитель Управления делами президента России Елена Крылова заявила, что в ведомстве никогда не числился Олег Смоленков, которого, в соответствии с сообщениями в средствах массовой информации, завербовали спецслужбы США и впоследствии эвакуировали с территории России.

Первоначально в сообщении телеканала CNN имя агента не было указано. Затем «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что имеется в виду Смоленков, который в разное время работал в администрации президента, аппарате правительства и в посольстве России в США. По данным The New York Times, именно Смоленков помог Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) в расследовании дела о предполагаемом вмешательстве российских властей в американские выборы и о взломе серверов Национального комитета Демократической партии.