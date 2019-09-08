ИА «Ореанда-Новости» 8 сентября в Абхазии проходит голосование во втором туре выборов президента. На территории страны работают 152 избирательных участка, которые будут открыты до 20 часов по местному времени (19 часов по Москве).

Первый тур выборов состоялся 25 августа. Было зарегистрировано девять кандидатов. Во второй тур вышли действующий президент Рауль Хаджимба, заручившийся поддержкой 23,85 % избирателей, и представитель оппозиции Алхас Квициния, набравший 21,9 %. Явка в первом туре составила 66,55 %.

Во втором туре для признания выборов состоявшимися явка должна составить не менее 25 %. Победитель определяется простым большинством голосов.

Спустя некоторое время после начала выборов глава Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия проинформировал, что нарушений пока не зафиксировано. «Надеюсь, что так и пройдёт голосование», – сказал чиновник.