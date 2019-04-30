ИА «Ореанда-Новости». Парламент Украины ранее принял законопроект, подразумевающий использование украинского языка почти во всех сферах жизни. В самопровозглашённой ДНР Омбудсмен Дарья Морозова высказала мнение, что данный закон нарушает права человека.

Новый закон предусматривает использование исключительно украинского языка для органов государственной власти и местного управления, всех учебных заведений, медучреждений и сферы обслуживания. Административное наказание было решено отложить – штрафы введут через 3 года.

Дарья Морозова заявила, что это нарушение конституции Украины и прав человека. По мнению омбудсмена, это приведёт к усугублению конфликта на Донбассе, вместо его разрешения.

Ранее закон подвергся критике со стороны представителя России при ОБСЕ Александра Лукашевича. Он считает, что это приведёт к разделению жителей Украины на две категории: говорящих на украинском языке граждан и изгоев, которые будут ограничены в обучении и пользовании соцуслугами.