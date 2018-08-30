ИА «Ореанда-Новости». Кризис в отношениях между Россией и Западом наступил после переворота на Украине и присоединения Крыма. Западные политики выступали с обвинениями в адрес Москвы в том, что она вмешивается во внутреннюю политику страны, и вводили санкции.

Депутат Европарламента от Франции призвала Еврокомиссию к диалогу с Россией из-за снижения темпов экономического роста в ЕС.

Монтель высказала предложение о том, что после нескольких лет непродуктивного санкционного режима в отношении России Еврокомиссия рассмотрит возможность возобновления диалога с Москвой, чтобы положить конец из раза в раз повторяющейся ситуации, наносящей вред одним и тем же странам.

Депутат обратила внимание на то, что ответные меры со стороны России могут в значительной мере повлиять на благосостояние Франции, а также отметила, что ухудшение отношений с Москвой в предыдущие годы отрицательно сказались на экономическом развитии Евросоюза.

На этой неделе Соффи Прима, председатель комиссии по вопросам экономики в Сенате Франции, назвала санкции против России ударом для французского сельского хозяйства, в особенности они коснулись экспорта свинины и сыров. Пострадал и банковский сектор.

Похожие заявления звучали в начале месяца в Испании: генеральный директор Испанской федерации ассоциаций производителей-экспортеров фруктов, овощей, цветов и живых растений заметил, что санкции, введённые против России ещё в 2014 году, сильно повлияли на хозяйство страны, последствия от них ощущаются до сих пор, с учётом того, что испанским фермерам не удалось отыскать альтернативные рынки сбыта, которые могли бы полностью заменить российский.