ИА «Ореанда-Новости» Европейский союз, главы министерств внутренних дел Франции, Германии и Великобритании выразили свою обеспокоенность по поводу решения Ирана приостановить выполнение ряда обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий – соглашению по иранской ядерной программе.

Об этом говорится в совместном заявлении верховного представителя Евросоюза и министров внутренних дел указанных стран.

Ранее иранские власти сообщили о намерении «прекратить выполнение некоторых обязательств» в рамках данного соглашения. Президент страны Хасан Роухани также заявил, что даёт 60 дней странам Европы на переговоры. Соответствующее уведомление было отправлено представителям Великобритании, Франции, Германии, Китая и России.