ИА «Ореанда-Новости» Майя Косьянчич, пресс-секретарь верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, заявила, что в Союзе считают беспрецедентным объём помощи, предоставленной Украине в течение последних нескольких лет.

Она отметила, что увеличение размера финансовой поддержки Киева связано с прогрессом в проведении украинскими властями реформ. По данным Косьянчич, в период с 2014 года Евросоюз и европейские финансовые организации передали на гранты и займы для поддержки реформ более 15 миллиардов евро. Политик добавила, что Брюссель тесно сотрудничает с США и другими союзниками «по поддержке Украины и защите её территориальной целостности, суверенитета и независимости».