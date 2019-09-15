ИА «Ореанда-Новости» В Гонконге продолжаются массовые протестные акции, которые начались более 3 месяцев тому назад. 15 сентября вновь произошли столкновения манифестантов с сотрудниками правоохранительных органов.

В основном инциденты происходят вблизи правительственного квартала. Местное телевидение сообщило, что один из протестующих бросил в грузовик с водомётами бутылку с зажигательной смесью, крыша автомашины загорелась. Полицейские применяет против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. Помимо этого применяется раствор с несмываемой синей краской, от которого участники акций пытаются защищаться зонтиками.

В связи с беспорядками в районе правительственного квартала не работают станции метрополитена, поезда проходят их без остановок.

В сентябре власти Гонконга отозвала законопроект об экстрадиции подозреваемых в материковый Китай, который изначально стал причиной протестов. Теперь, в том числе предоставление права самостоятельно выбирать руководство Гонконга.