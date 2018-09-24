ИА «Ореанда-Новости». Комитет Государственной думы поддержал поправки президента в проект изменения пенсионного законодательства, об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова главы комитета Госдумы Ярослава Нилова.



Президентские правки, которые внесены ко второму чтению проекту об изменениях в пенсионном законодательстве поддержали члены Комитет Госдумы по труду и соцполитике.

«Решение принимается, рассмотрели эту часть поправок и рекомендуем палате поддержать», — проинформировал Ярослав Нилов, глава комитета, на заседании в понедельник.

Нилов уточнил, что к законопроекту было поддержано девять президентских поправок.

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова сообщила, что общественное обсуждение пенсионной реформы повлияло на итоговый текст законопроекта, который будет рассмотрен во втором чтении. Оно может состоятся уже на этой неделе, 26 сентября.

По ее словам, первый вариант законопроекта вызвал «широкое общественное обсуждение», передаёт слова политика ТАСС.

Поправки

Напомним, представленный изначально правительством законопроект предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Сделать это планируется поэтапно.

19 июня Госдума одобрила законопроект в первом чтении. Однако такие изменения в пенсионном законодательстве вызвали резкую критику в обществе и спровоцировала акции протеста. Социлоги отметили снижение рейтинга президента Владимира Путина, который в 2012 году сообщал, что, пока он остается главой государства, повышения пенсионного возраста не будет.

29 августа Путин во время телеобращения к россиянам объявил о некотором смягчении реформы: повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет вместо изначально запланированных 63, на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, для мужчин до 42-х. Он также поддержал инициативу введения уголовной ответственности для работодателей за увольнение или отказ брать на работу людей предпенсионного возраста.

6 сентября президент внес в Госдуму пакет поправок к законопроекту пенсионной реформы.