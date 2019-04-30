ИА «Ореанда-Новости». Депутат от ЛДПР Александр Старовойтов внёс в нижнюю палату парламента законопроект, предполагающий введение уголовного наказания для представителей власти за оскорбление граждан или других чиновников.

Инициатор документа считает, что в России не редкость случаи, когда представители власти говорят оскорбительные вещи в адрес граждан РФ или коллег. Он считает, что пора вводить уголовную ответственность, в этом случае объектом преступления являются честь и достоинство гражданина.

За оскорбление при исполнении служебных обязанностей предлагается наказывать от штрафа от 500 тысяч до 800 тысяч рублей до ареста на срок до шести месяцев.

За оскорбление в ходе публичного выступления или в СМИ наказание строже – от штрафа от 1 до 2 миллионов рублей до лишения свободы на срок до одного года.

А если оскорбление сопровождалось применением насилия или с угрозой предусматривается лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.