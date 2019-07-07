ИА «Ореанда-Новости» 7 июля в Греции проходят досрочные выборы в национальный парламент.

По закону голосование на выборах является обязательным для всех избирателей, которых в стране насчитывается около 9,9 миллионов, однако наказания за несоблюдение данной обязанности не предусмотрено.

Согласно прогнозам, основанным на результатах опросов граждан, правящая Коалиция радикальных левых сил СИРИЗА может проиграть выборы. Новое правительство, скорее всего, будет сформировано консервативной политической партией под названием «Новая демократия».

СИРИЗА уже потерпела поражение на выборах в Европейский парламент. После этого Алексис Ципрас, лидер коалиции, который занимает пост премьер-министра страны, обратился к президенту с просьбой о проведении досрочных выборов в парламент.